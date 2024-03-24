Kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan ilk açıklama

Hakkındaki spekülasyonların ardından 'kanser tedavisi gördüğünü' açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın, adına Kesington Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Prens ve Prenses'in 'minnettar olduğu' belirtildi.

Kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton'dan ilk açıklama

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın, kanser açıklamasının ardından gelen destek mesajlarından 'çok etkilendiği' belirtildi. Kensington Sarayı sözcüsü, Middleton ile William'ın 'minnettar olduğunu' bildirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Prens ve Prenses, İngitere'den ve dünyanın dört bir yanından gelen nazik mesajlardan çok etkilendi. Mahremiyet taleplerinin anlaşılmasından dolayı minnettarlar."

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NE OLMUŞTU?

Galler Prensesi Kate Middleton, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara yayımladığı video mesajla son vermiş ve kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından kanser teşhisi konulduğunu bir video mesaj ile duyuran Middleton, haberi alması sonrası 'inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini' söylemişti.

Kanserin türüne ilişkin bilgi vermeyen Middleton, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım. Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."

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