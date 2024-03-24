Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı
Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından Kraliyet ailesinden ve liderlerden, Prenses'e destek mesajları yağdı.
Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.
Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.
"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYORUM"
Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.
Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.
Prenses'in erkek kardeşi James Middleton sosyal medya hesabından "Yıllar boyunca birlikte birçok dağa tırmandık. Ailece bu tırmanışı da seninle birlikte yapacağız” dedi.
Edinburgh Düşesi Sophie ise "Galler Prensesi ve ailesine sevgi ve destek gönderiyoruz" dedi.
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.
Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Saray "Majesteleri, konuşma cesaretinden dolayı Catherine ile gurur duyuyor. Hastanede birlikte geçirdikleri zamanın ardından Majesteleri, son haftalarda sevgili geliniyle yakından ilgilendi" ifadelerine yer verdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Prenses bugün yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret gösterdi. Son haftalarda dünya çapındaki medyanın belirli kesimleri ve sosyal medyada kendisine haksız muamelede bulunuldu. Sağlık söz konusu olduğunda, herkes gibi ona da tedavisine odaklanabilmesi ve sevgi dolu ailesiyle birlikte olabilmesi için mahremiyet tanınmalı" ifadelerini kulandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Jill Biden, Twitter'da şunları yazdı:
"Cesursun ve seni seviyoruz."
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson:
"Galler Prensesi Catherine'e mümkün olan tüm gücü diliyorum ve ona ve ailesine tam ve hızlı bir iyileşme için iyi dilekler gönderiyorum."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Majesteleri, geçirmekte olduğunuz bu zor dönemde Brigitte ile tamamen iyileşmenizi diliyoruz. Gücünüz ve dayanıklılığınız hepimize ilham veriyor" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Tüm Kanadalılar adına tedavi sürecinde iyi dileklerimi sunuyorum. Hepimiz ona acil şifalar diliyoruz" dedi.