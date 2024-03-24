Hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı

Sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Yazar, bu olayın 4-5 ay önce yaşandığını ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken "Türkiye'nin gönülü yapayalnız." siteminde de bulundu. Yazar, vasiyetini de açıkladı.

Hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı

Türkiye'nin taş bebeği olarak bilinen Gönül Yazar, ayağına pıhtı attı ve hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlere, "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim." diyerek yanıt verdi.

Sanatçı sosyal medyada "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti.
Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

Miras konusunda da konuşan Gönül Yazar vasiyetine de değinerek şunları söyledi:

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak."

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı.

Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer olduğu ilk yıllardan itibaren daima gözde, daima sevilir bir sanatçı olmayı başardı.

1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu.

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