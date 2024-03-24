Nusr-et'in Riyad'daki şubesi kapandı

Beşiktaş'taki restoranına saldırı düzenlenen Nusret Gökçe'nin bu hafta da büyük bir şubesinin kapandığı ortaya çıktı.

Nusr-et'in Riyad'daki şubesi kapandı

Nusr-Et’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki restoranı Nusr-Et Steakhouse Riyadh'ın kapandığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:
"İnternetten biraz araştırma yapınca Kasım 2021’de Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta açılan restoran için kalıcı olarak kapalı uyarısı yapıldığını gördüm. Ayrıca online rezervasyonda da Riyad seçeneği yer almıyor.

Kurucularından Nusret Gökçe’nin Salt Bae hareketiyle dünyaca tanınan ve hızlı büyüyen Nusr-Et’in daha önce de New York’taki restoranı kapanmıştı.

Özellikle New York’taki restoranla ilgili yüksek fiyatları yüzünden çok olumsuz yorumlar yapılmıştı.

Öte yandan birkaç hafta önce Nusr-Et Steakhouse’un ABD'deki ayak izinde değişiklikler yapacağına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Nusr-et; Miami ve Las Vegas'taki lokasyonlarına yatırım yapmayı ve yenilemeyi, Beverly Hills ve Dallas'taki operasyonlarına devam etmeyi, Boston'daki lokasyonunu ise kapatmayı planlıyor.

Yine bu açıklamaya göre Nusr-Et, dünya çapında 17 şehirde faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Roma, Atina, Sao Paulo ve Mexico City'nin yanı sıra Çin odaklı Uzak Doğu'da da yeni restoranlar açmayı hedefliyor.

Nusr-Et kısa bir süre önce İGA İstanbul Havalimanı'nda da Saltbae Burger'ı açtı. Yeni planlar arasında dünya genelinde büyük havalimanlarında Saltbae Burger’lar açmak da var."

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