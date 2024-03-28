Dilan Polat, Nez Demir davasında yeni gelişme: Duruşma boyunca ağladılar!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir hakkında bulunduğu şikayetinden vazgeçti. Duruşma sırasında ise Polat ve Demir ağlayarak ifade verdi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu.
Nez Demir hakkında, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.
SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI
Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.
"HER ZAMANKİ ARAMIZDAKİ KAVGALAR"
Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar" dedi.
DAVA DÜŞÜRÜLDÜ
Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.
Kaynak: Gerçek Gündem