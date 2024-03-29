Biden: Arap ülkeleri ilk kez İsrail'i tamamen tanımaya hazır

ABD Başkanı Joe Biden, bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin "İsrail'i tamamen tanımaya hazır olduklarını" söyledi.

Başkan Biden, İsrail için iki devletli çözüm de dahil olmak üzere "Gazze sonrası plan" çağrılarını tekrarladı.

T24'ün CNN'den aktardığı habere göre Biden, "Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Ama bakın, Suudilerle ve Mısır, Ürdün ve Katar da dahil olmak üzere diğer tüm Arap ülkeleriyle birlikte çalışıyorum. İsrail'i tamamen tanımaya hazırlar, İsrail'i ilk kez tamamen tanıyorlar" dedi. ABD Başkanı, "Ancak Gazze sonrası bir plan olmalı ve iki devletli çözüme doğru bir tren olmalı, bunun bugün gerçekleşmesi gerekmiyor, ancak bir ilerleme olmalı ve bunu yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Biden'ın eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile sohbet ettiği bağış toplama etkinliği, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından en az dört kez kesintiye uğratıldı.