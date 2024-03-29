Solingen'de yangın faciasından kurtulan Türkler o anları anlattı

Solingen'de meydana gelen yangında 4 Türk kökenli Bulgar vatandaşı hayatını kaybetti. Bina sakinleri yaşadıklarını paylaşarak, kundaklama olayının aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

Solingen'de yangın faciasından kurtulan Türkler o anları anlattı

Almanya'nın Solingen kentinde bir binada kundaklama sonucu çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgar vatandaşı hayatını kaybetti.

Binanın birinci katında oturan Ali Mirka, yangının çıkmasıyla kuzeni ile camdan atladıklarını ve kendisinin hafif yaralandığını ancak kuzeninin kuyruk sokumu kırıldığı için tedavi altında olduğunu belirtti.

O gece yaşadıklarını anlatan Mirka, içeriye duman kokusu geldiğini ve yangın dedektörünün ötmeye başladığını söyledi. Arkadaşlarıyla yangından önce sohbet ettiklerini ve faillerin bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Bina sakinlerinden Lokman Akman da yangın anında yaşadıklarını anlattı. Akman, yetkililerden kundaklama olayının çözülmesini istedi ve sadece üzülmekten başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.

Olay

Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Clinton ve Obama'nın katıldığı etkinlikte Biden'a Gazze protestosu: Utan Clinton ve Obama'nın katıldığı etkinlikte Biden'a Gazze protestosu: Utan
Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor