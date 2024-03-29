Solingen'de yangın faciasından kurtulan Türkler o anları anlattı

Almanya'nın Solingen kentinde bir binada kundaklama sonucu çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgar vatandaşı hayatını kaybetti.

Binanın birinci katında oturan Ali Mirka, yangının çıkmasıyla kuzeni ile camdan atladıklarını ve kendisinin hafif yaralandığını ancak kuzeninin kuyruk sokumu kırıldığı için tedavi altında olduğunu belirtti.

O gece yaşadıklarını anlatan Mirka, içeriye duman kokusu geldiğini ve yangın dedektörünün ötmeye başladığını söyledi. Arkadaşlarıyla yangından önce sohbet ettiklerini ve faillerin bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Bina sakinlerinden Lokman Akman da yangın anında yaşadıklarını anlattı. Akman, yetkililerden kundaklama olayının çözülmesini istedi ve sadece üzülmekten başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.

Olay

Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.