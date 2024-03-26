Moskova saldırısında ölenlerin sayısı 139’a yükseldi

Moskova’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139’a yükseldi.

Son Güncelleme:
Moskova saldırısında ölenlerin sayısı 139’a yükseldi

Rusya, IŞİD'in üstlendiği Moskova’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk toplam 139’a çıktığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve Moskova’daki bir konser salonuna 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısının ele alındığı toplantıda konuştu.

AA'da yer alan habere göre, saldırganların Crocus Belediye Salonu’nda gerçekleşecek ‘Picnic’ rock grubu konserinden önce (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor.” dedi.

Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya IŞİD
Son Güncelleme:
Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti
Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama
Trump, İsrail-Filistin savaşının sorumlusu olarak Biden'ı işaret etti Trump, İsrail-Filistin savaşının sorumlusu olarak Biden'ı işaret etti
Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama
Tolga Şardan: 'Soylu'ya yakın iki 'kara kutu' emniyet müdürü istifa etti' Tolga Şardan: İki 'kara kutu' emniyet müdürü istifa etti'
Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı
Ahmet Şık Gökhan Zan ile görüşmesini anlattı: Bilirkişi raporu var, ses kaydı gerçek Ahmet Şık Gökhan Zan ile görüşmesini anlattı
5 milyon TL’yi kazanan Berk Göktaş, aslında kaç TL alacak? 5 milyon TL’yi kazanan Berk Göktaş, aslında kaç TL alacak?