Gazze'de ateşkes tasarısına çekimser kalan ABD'den skandal açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, BMGK'de yapılan Gazze oylamasını değerlendirdi.

Tasarı metninde Hamas'ın kınanmaması sebebiyle tasarıya "evet" oyu vermeyip çekimser kaldıklarını aktaran Kirby, "Kullandığımız oy politikamızda bir değişikliği temsil etmiyor." dedi.

'Halen İsrail'in Arkasındayız'

Başından beri rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkes anlaşmasının ana parçası olarak gördüklerini kaydeden Kirby, "Halen İsrail'in arkasındayız. An itibarıyla Hamas'a karşı kendilerini koruyabilmeleri için gerekli araç ve askeri imkanları sağlamaya devam ediyoruz. İsrail'in kendini savunması anlamında neyi yapıp yapamayacağı konusunda bu bağlayıcı olmayan tasarıyla değişen bir şey yok." yorumunu yaptı.

Kirby, BMGK'deki oylamada ABD'nin çekimser oy kullanmasının ardından Refah'la ilgili görüşmeler için Washington'a gelecek olan İsrail heyetinin ziyaretinin iptal edilmesinden dolayı "kafalarının karıştığını" ifade etti.