Almanya'da 4 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı yükseliyor

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Almanya'da 4 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı yükseliyor

Solingen kentinin Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi. 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katına ulaştı.

Yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Ölümcül Yangınla İlgili İnceleme sürüyor

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayatlarından koparılıyor. Düşüncelerim, tamamen iyileşmelerini dilediğim yaralılar ve yakınlarıyla birlikte. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraklar Yarıya İndirilecek

Belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirten Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, "Sizden beklemenizi ve daha sonraki araştırmaların neler ortaya çıkaracağını görmenizi rica ediyorum. Bana göre, böyle bir anda herkesin spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor. Polis ve savcılık yapılması gereken her şeyi yapıyor." dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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