Rusya'daki konser salonu saldırganlarının Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonuna terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

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Rusya'daki konser salonu saldırganlarının Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonuna gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

Haklarında herhangi bir 'arama kaydı' bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

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Tacik uyruklu saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul'dan 2 Mart'ta Moskova’ya döndüğü belirlendi.

5 Ocak'ta İstanbul'a gelen Saidakram Rajabalizoda'nın ise diğer saldırgan Fariduni ile aynı uçakta 2 Mart'ta Moskova'ya döndüğü ortaya çıktı

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