Freni boşalan kamyon minibüse çarptı: 17 ölü
Filipinler'in güneyindeki Cotabato kentinde bir kamyon ile minibüsün çarpıştı. Korkunç kaza sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Filipinler polisi, Cotabato'nun Antipas kasabasında meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Antipas Polis Amiri Godofredo Tupas, yokuş aşağı giden kum ve çakıl yüklü bir kamyonun, frenlerinin boşalması sonucu yolcu minibüsüne çarptığını belirtti.
Tupas, çarpışmada alev alan minibüsün şoförü ile 16 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 yolcunun ise kurtulduğunu bildirdi.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.