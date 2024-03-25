Freni boşalan kamyon minibüse çarptı: 17 ölü

Filipinler'in güneyindeki Cotabato kentinde bir kamyon ile minibüsün çarpıştı. Korkunç kaza sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Freni boşalan kamyon minibüse çarptı: 17 ölü

Filipinler polisi, Cotabato'nun Antipas kasabasında meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Antipas Polis Amiri Godofredo Tupas, yokuş aşağı giden kum ve çakıl yüklü bir kamyonun, frenlerinin boşalması sonucu yolcu minibüsüne çarptığını belirtti.

Tupas, çarpışmada alev alan minibüsün şoförü ile 16 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 yolcunun ise kurtulduğunu bildirdi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

İsrail'den BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin ilk açıklama İsrail'den BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin ilk açıklama
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
AB'den DEAŞ ve El Kaide'ye yeni yaptırım AB'den DEAŞ ve El Kaide'ye yeni yaptırım
Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti Star TV'de ayrılık ; Yalı Çapkını dizisine bir başrol daha veda etti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede! Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede!
AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt: Son nokta konuldu! AKP'den emekli maaşına seyyanen zam iddialarına yanıt
Gaziantep'te son usta, bu işi yapan kalmadı: Talebe yetişemiyor! Bu işi yapan kalmadı: Talebe yetişemiyor!
FIFA, TFF'ye 'kayyım' atayabilir iddiası: Büyükekşi'nin göreve geliş şekli ve federasyonun özerkliği inceleniyor Büyükekşi'nin göreve geliş şekli ve federasyonun özerkliği inceleniyor