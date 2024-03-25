İsrail'den BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin ilk açıklama

İsrail Savunma Bakanı Gallant, BM Güvenlik Konseyi'nde 14 'evet', 1 'çekimser' oy ile kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talebiyle temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan İsrail Savunma Bakanı Gallant, görüşmelerinden önce değerlendirmelerde bulundu.

'Hamas'a Bir Alternatif Belirleyeceğiz'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yapacağı ilk toplantıda Hamas'ın yok edilmesinin ve esirlerin evlerine geri dönmesinin önemini vurgulayacağını belirten Gallant, "Henüz olmadığımız yerler de dahil olmak üzere her yerde Hamas'a karşı faaliyet göstereceğiz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin görevini tamamlayabilmesi için (Gazze'de) Hamas'a bir alternatif belirleyeceğiz." dedi.

İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını belirten Gallant, "Gazze'de kesin bir zaferin kazanılamaması bizi kuzeyde yeni bir çatışmaya götürebilir." ifadesini kullandı.