AB'den DEAŞ ve El Kaide'ye yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensubu bir kişi ve örgüte karşı yaptırım kararı aldı. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mohamed Ibrahim al-Shafi'i Al-Salem ve Katiba Macina'nın yaptırım listesine alındı.

AB'den DEAŞ ve El Kaide'ye yeni yaptırım

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Sahel kolu elebaşı "Aba Al-Sahraoui" olarak da bilinen Mohamed Ibrahim al-Shafi'i Al-Salem ve Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'e (JNIM) bağlı oluşum Katiba Macina'nın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AB, terör saldırılarını planlamak, finanse etmek ve gerçekleştirmek ve ölümcül terör propagandalarını dünya çapında yaymak suretiyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam edenlere karşı kararlı bir şekilde harekete geçme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."

AB'nin yaptırım rejimi; listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

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