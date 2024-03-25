Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 3 şüpheli daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilişkin 3 kişi daha tutuklandı.

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Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 3 şüpheli daha tutuklandı

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 137 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüphelilerin duruşmaları ayrı ayrı gerçekleştirildi. Mahkeme, şüpheli Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov’un 22 Mayıs’a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verilirken, Tacikistan kökenli şüphelilerden, Aminçon ve İsroil İslomov’un Rus vatandaşlığı bulunduğu ifade edildi.

Dün aynı mahkeme, doğrudan saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Böylece Moskova’da konser salonundaki terör saldırısına ilişkin yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış oldu.

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