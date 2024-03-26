Trump, İsrail-Filistin savaşının sorumlusu olarak Biden'ı işaret etti

İsrail'in HaYom gazetesine röportaj veren eski ABD Başkanı Donald Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail-Filistin savaşından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutarak, "Çünkü Hamas ona saygı duymuyor. İki cümleyi bir araya getiremiyor. Konuşamıyor. O çok aptal bir insan. Aptal bir insan. Dış politikası 50 yıl boyunca korkunçtu. Onun döneminde diğer yönetimlerde bulunan insanlara bakarsanız onu zayıf ve etkisiz görüyorlar. Onun yerinde ben olsaydım Hamas böyle bir saldırıyı asla gerçekleştiremezdi." yorumunda bulundu.

Trump, konuşmasının devamında; "Biden İsrail'in dostu değil. Çünkü Biden İsrail'in dostu olsaydı 7 Ekim asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

İsrail Lobisi Artık Güçlü Değil

İsrail’in ABD’de eskiden sahip olduğu desteğin şimdi olmadığını söyleyen Trump, "Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz, bu siyasi kariyerinizin sonu olurdu. Bugün ise neredeyse tam tersi." şeklinde konuştu.

Trump, "İsrail'in tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda daha iyi olması gerekiyor çünkü şu anda mahvolmuş durumdalar. Bence halkla ilişkiler anlamında çok kötü bir şekilde zarar görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu