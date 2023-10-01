Mısır, Ankara'daki terör saldırısını "şiddetle" kınadı

Mısır, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

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Mısır, Ankara'daki terör saldırısını "şiddetle" kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa ait resmi Facebook sayfasında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Mısır'ın, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Mısır'ın kardeş ülke Türkiye, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, istikrarsızlığa ve vatandaşların sindirilmesine yol açan her türlü terörizm ve şiddeti reddeden kesin tutumunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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