Konferans anında da protesto ettiler: Türk diplomatlar ABD'de saldırıya uğradı

ABD’nin Los Angeles kentinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferansta Ermeni olduğu ileri sürülen bir protestocu Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı.

KONFERANSIN ARDINDAN BİR SALDIRI DAHA

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu daha protestoya başladı. Etkinlikte Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolusu Ramil Gurbanov da Ermeni protestocuların hedefi oldu.

Protestoların ardından grup kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle salondan çıkarıldı.

Konferasın ardından YEE Başkanı Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Din Hizmetleri Ataşesi İsmail Demirezen ve O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar, dışarıda göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.