Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 100 bini aştı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 100 bin 417’ye yükseldi.

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Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 100 bini aştı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 19-20 Eylül’de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan’a dönüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan gerçekleştirdiği basın toplantısında, yaklaşık 120 bin Ermeni nüfusu olduğu belirtilen Dağlık Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 417’ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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