Milyon Euroluk Tırmanış: Paris'in En Güvenli Bölgesinde Akılalmaz Otel Soygunu
Fransa'nın başkenti Paris'te lüks bir otelin 7. katındaki odaya dışarıdan tırmanarak giren 2 hırsız, Mali vatandaşı bir mağdura ait 1 milyon euro değerindeki değerli eşyayı çaldı. Çalınan eşyaların arasında sadece bir saatin değerinin 636 bin euro olduğu açıklandı.
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Fransa'nın başkenti Paris, film senaryolarını aratmayan ultra lüks bir soygun vakasına sahne oldu. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin en prestijli noktalarından biri olan 8. bölgedeki lüks bir otelde, 8 Eylül gecesi soygun meydana geldi.
7. KATA TIRMANIP SIRRA KADEM BASTILAR
Polis kaynaklarına göre, 2 hırsız otele tırmanarak 7. kattaki bir odaya girdi. Kaçan hırsızlar, henüz yakalanamadı. Yaşanan soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEK BİR SAATİN DEĞERİ 636 BİN EURO
Mali vatandaşı mağdur, polise verdiği ifadede, yaklaşık 1 milyon euro değerinde eşyasının çalındığını dile getirdi. Mağdur, çalınan eşyaları arasında 636 bin euro değerinde bir saat bulunduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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