Dünya Sanat Tarihinde Kara Sabah: Renoir Müzesi’nden 9 Milyon Euroluk Soygun
Fransa’nın güneyindeki ünlü Renoir Müzesi, sabaha karşı kimliği belirsiz iki hırsız tarafından soyuldu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan 4 tabloyu gözlerine kestiren soyguncular, polisin 5 dakika içinde olay yerine gelmesi üzerine eserlerin ikisini düşürerek kayıplara karıştı.
Fransa'nın güney sahillerinde yer alan Cagnes-sur-Mer kentindeki tarihi Renoir Müzesi, sabahın ilk ışıklarında organize bir sanat hırsızlığının hedefi oldu.
Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 2 kişi Renoir Müzesi'ne girerek 4 sanat eserini çaldı" ifadesini kullandı.
SADECE 5 DAKİKA SÜRDÜ
Masson, müzenin alarmının yerel saatle 05.48'de çaldığını ve 5 dakika sonra belediyeye bağlı polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktararak, kentin güvenlik kameralarıyla tespit edilen 2 kişinin kaçtığını belirtti. Faillerin polis tarafından aktif olarak arandığını kaydeden Masson, olayla ilgili açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
'TARİHİMİZE VE MİRASIMIZA SALDIRILDI'
Masson, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer tarihinin ve mirasının bir bölümüne saldırmaktır" ifadesini kullanarak, ülkedeki müzeleri ve tarihi eserleri korumak adına devasa bir güvenlik projesinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
9 MİLYON EUROLUK DEHŞET
Yerel basındaki haberlere göre, Masson, çalınan tabloların tahmini değerinin 9 milyon euro olduğunu belirterek, hırsızların kaçarken 4 tablodan ikisini geride bıraktığını kaydetti.
Kaynak: AA