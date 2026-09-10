Trump'tan Hürmüz Çıkışı: 'Adını 'Trump Boğazı' Yapacağız!'

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki seçim mitinginde İran ile devam eden kriz üzerinden sıra dışı açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı’ndaki ticareti kendilerinin kontrol ettiğini öne süren Trump, bölgenin adını 'Trump Boğazı' olarak değiştireceğini iddia etti.

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Trump'tan Hürmüz Çıkışı: 'Adını 'Trump Boğazı' Yapacağız!'
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde konuştu. Seçmen tabanına ‘birlik olma’ çağrısı yapan Trump, kendi başkanlığında çok önemli adımlar attıklarını ve ülkeyi öncesine göre çok daha iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi.

'TRUMP BOĞAZI YAPACAĞIZ'

Trump konuşmasında İran'la ilgili değerlendirmede bulunarak, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini öne sürdü.

Savaşı kazanacaklarını belirten Trump, “Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Hürmüz Boğazı’ndaki ticareti biz kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na başka bir isim vermeliyiz. Ona 'Trump Boğazı' demeliyiz. Bu konuda bir duyuru yapacağım, oraya 'Trump Boğazı' diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar” ifadelerini kullandı.

'VENEZUELA PETROLÜYLE BENZİN FİYATI DENGELENİYOR'

ABD Başkanı Trump, Venezuela üzerinde ciddi bir hakimiyet sağladıklarını kaydederek, Caracas yönetimiyle yaptıkları petrol anlaşmasına da değindi. Anlaşmanın Amerikan ekonomisine önemli bir katkı yaptığını aktaran Trump, “Bu anlaşma sayesinde İran'la yaşanan krize rağmen ülkedeki benzin fiyatlarını belli oranda kontrol altında tutuyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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