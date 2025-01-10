Metrodaki Bıçaklı Saldırgana Hiçbir Ceza Yok

Geçen ay New York metrosunda çantalarını çalıp kendisini darp eden saldırganlara bıçakla karşılık veren evsiz adamın akıbeti belli oldu. Savcılar, bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan adama suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

Metrodaki Bıçaklı Saldırgana Hiçbir Ceza Yok

ABD'de geçen ay New York metrosunda peş peşe yaşanan saldırıların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Queens'te 22 Aralık günü Stalin Moya ve Oswaldo Walter adlı iki kişinin, ismi açıklanmayan evsiz bir adamın çantalarından birini alıp ikinci bir vagona götürdüğü kameralarca görüntülendi.

Evsiz adam o sırada uyurken, Moya daha sonra diğer çantalar için geri dönerek adamın başka çantalarını da alıp bu sırada onu uyandırdı. Gasba uğrayan adam, eşyalarını geri almak için Moya'yı ikinci vagona kadar takip edince ise birkaç kişi tarafından darp edildi. Görüntülerde adamın daha sonra saldırgan grup tarafından defalarca yumruklandığı görüldü. En sonunda ise saldırıya uğrayan adam, bir bıçak çıkarıp saldırganların ikisini yaraladı.

Metrodaki Bıçaklı Saldırgana Hiçbir Ceza Yok - Resim : 1

4 KİŞİ SUÇLANDI

Queens bölge savcıları, Moya'nın öldürüldüğünü ve Phillipe Pena'nın da yaralandığını açıkladı. 26 yaşındaki Pena, 29 yaşındaki Walter, 35 yaşındaki Jose Valencia ve 32 yaşındaki Henry Toapanta, olayla ilgili olarak soygun ve saldırı suçlamalarıyla büyük jüri tarafından suçlandı.

Soyguncuların saldırısına uğrayan evsiz adam ise nefsi müdafaada bulunduğu için herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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