ABD'de Kritik Veri Açıklandı: Tarım Dışı İstihdam Arttı

ABD'de para politikası açısından kritik önemdeki tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Aralık ayında tarım dışı istihdam 256 bin kişi arttı.

ABD'de Kritik Veri Açıklandı: Tarım Dışı İstihdam Arttı

ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam Mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 256 bin kişi arttı. Verilere göre aynı dönemde işsizlik oranı da yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Enflasyon Verisi Açıklandı: Altında Son DurumABD Enflasyon Verisi Açıklandı: Altında Son DurumDünya

Gram Altın Fiyatlarının 4000 TL Olacağı Tarihi Söyledi: Saat 16.30 Sonrası için Çifte Senaryo! (10 Ocak Cuma gram, çeyrek altın fiyatları)Gram Altın Fiyatlarının 4000 TL Olacağı Tarihi Söyledi: Saat 16.30 Sonrası için Çifte Senaryo! (10 Ocak Cuma gram, çeyrek altın fiyatları)Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Davetlilere Akılalmaz Kumpas! Yeğeninin Düğünündeki Yemeklere Zehir Döktü Düğündeki Yemeklere Zehir Koydu
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Kremlin Açıkladı: Putin ve Trump Görüşecek mi? Kremlin Açıkladı; Putin ve Trump Görüşecek mi?
Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler