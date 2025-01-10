ABD'de Kritik Veri Açıklandı: Tarım Dışı İstihdam Arttı

ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam Mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 256 bin kişi arttı. Verilere göre aynı dönemde işsizlik oranı da yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi