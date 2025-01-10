Davetlilere Akılalmaz Kumpas! Yeğeninin Düğünündeki Yemeklere Zehir Döktü

Hindistan'da bir erkek, yeğeninin düğününde ikram edilecek yemeklere zehir karıştırdı. Garsonun ihbarı sonrası yakalanan adam, yeğeni olan kadının kendi rızası dışında evlendiği için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Davetlilere Akılalmaz Kumpas! Yeğeninin Düğünündeki Yemeklere Zehir Döktü

Hindistan'da Mahesh Jotiram Patil adında bir erkek, 7 Ocak'ta Mumbai'nin yaklaşık 320 kilometre güneydoğusunda bulunan Kolhapur'daki bir düğünde yemeklere zehir karıştırdığı suçlamasıyla yakalandı. Patil ilk gün olay yerinden kaçtıktan sonra 9 Ocak Perşembe günü yakalanıp tutuklandı.

Patil, polis sorgusunda verdiği ifadede, kendi isteğini hiçe sayıp bir erkekle kaçan yeğeni tarafından "ihanete uğramış" hissettiği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Patil, yeğeni kaçtıktan sonra sekiz gün boyunca yemek yemediğini de söyledi.

Davetlilere Akılalmaz Kumpas! Yeğeninin Düğünündeki Yemeklere Zehir Döktü - Resim : 1

GARSON FARK ETTİ

Zehiri yemeğe koyduğu söylenen Patil, aile üyelerini uyaran bir garson tarafından ihbar edildi ve yemek kimse tüketmeden kaldırıldı.

Gelinin dayısı olan Patil, yetkililere kızı kendi çocuğu gibi yetiştirdiğini söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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