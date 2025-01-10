Beşiktaş'ta Vicdanları Sızlatan Olay! Kediyi Tekmeledi, Hiçbir Şey Olmamış Gibi Yoluna Devam Etti
İstanbul Beşiktaş'ta vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Yolda yürüdüğü sırada bir sitenin önünde gördüğü kediye doğru yaklaşan bir şahıs, kediye tekme atarak yaraladıktan sonra oradan ayrıldı.
Olay, dün saat 18.15 sıralarında Beşiktaş'ta Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI KEDİYE MÜDAHALE ETTİ
Aldığı darbeyle savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.
OTOBÜSE BİNİP GİTTİ
Diğer yandan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiği tespit edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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