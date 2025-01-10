112’ye Gelen Çağrı ‘Pes’ Dedirtti, Öyle Bir Şey İçin Aradı ki

Mardin’de 2024 yılında 122 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yüzde 64’ünün gereksiz çağrılar olduğu ortaya çıktı. Çağrı merkezini çok kez asılsız yere arayan 111 kişiye ‘Kabahatler Kanunu’na göre toplamda 201 bin TL ceza kesildi.

“ÇOCUĞUN OKUL KAYDI İÇİN ARAYAN VELİLER OLUYOR”

Merkezde görevli personelden Fatma Öztürk, “Biz her çağrıya cevap vermekle yükümlüyüz. Ancak çok sayıda gereksiz çağrılar geliyor. Örneğin kedisi hasta olup ambulans talep eden var, çocuğun okul kaydını başka okula almak isteyen veliler oluyor” dedi.

“YAKLAŞIK 994 BİN ÇAĞRI GELDİ”

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa 2024 yılına ait istatistik verilerini de şöyle paylaştı: 2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’mize yaklaşık 994 bin çağrı geldi. Bunlardan 352 bini vakaya döndü. Vakaya dönme oranımız yüzde 36 civarında.

Kaynak: DHA