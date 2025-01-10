Samsun'da Feci Olay: Bunalıma Giren Emekli Polis Tabancayla Kendini Vurarak İntihar Etti
Samsun'da bunalıma giren 79 yaşındaki emekli komiser İsmet Çelebi tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan İsmet Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında; emekli komiser İsmet Çelebi (79) girdiği bunalım sonucu 8. kattaki evinin balkonunda tabancayla kendini vurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan İsmet Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA