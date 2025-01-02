ABD'de Bir Saldırı Daha! Çok Sayıda Yaralı Var

ABD'nin New Orleans kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 35 kişinin de yaralandığı kamyonlu saldırı ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önündeki Tesla marka aracın patlamasıyla 1 kişinin hayatını kaybedip 7 kişinin yaralanmasının arkasından bir saldırı daha meydana geldi.

New York'un Queens bölgesindeki Amazura Gece Kulübü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi