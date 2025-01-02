Brezilya'da Köprü Faciası! 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp 5 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
Brezilya'nın kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün 22 Aralık 2024'te çöktüğü olayda can kaybı arttı.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.
Kaynak: AA