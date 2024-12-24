Brezilya'da Köprü Çöktü: 2 Ölü, 16 Kayıp

Brezilya’da bir köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi kayboldu. Çökme sırasında 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğü bildirildi.

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Brezilya'da Köprü Çöktü: 2 Ölü, 16 Kayıp

Brezilya basınında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü çöktü. Olayda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve konunun yakından takip edildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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