Mafya, polisi izlemek için tüm şehre kamera kurdu

Arnavutluk polisi, bilgi toplamak ve polisin hareketlerini izlemek amacıyla suç örgütleri tarafından şehirlere yasa dışı olarak yerleştirilen güvenlik kameralarını bulma operasyonunu sürdürüyor.

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Mafya, polisi izlemek için tüm şehre kamera kurdu

Arnavutluk polisi, geçtiğimiz gün Durres şehrinde yasa dışı olarak dikilmiş 47 yeni güvenlik kamerası bulunduğunu açıklarken, kameraların "suç amaçlı bilgi sağlamanın yanı sıra polisin hareketlerini izlemek için" konulduğunu belirtti.

Kameralarla ilgili sekiz kişi soruşturma altına alınırken, hafta içi Vlora şehrinde yapılan başka bir operasyonda, 16 yeni kamera kaydedildi.

‘YOĞUN BÖLGELER TERCİH EDİLİYOR’

Yapılan açıklamada, “Operasyonun üçüncü aşaması, suç örgütlerinin kontrolündeki 16 kameranın sökülmesiyle sonuçlandığı ve kameraların bilinçli bir şekilde trafiğin yoğun olduğu bölgelere yerleştirildiği” belirtildi.

Suç çeteleri tarafından kurulan yasadışı gözetleme kameraları ilk olarak İşkodra şehrinde bulunmuştu. Polisin operasyonunda, şehir genelinde 59 yasadışı kamera ortaya çıkmıştı.

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