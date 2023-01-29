İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Van'da da hissedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 122 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar en büyüğü 3.6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.

2 CAN KAYBI 122 YARALI

İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem Van'da da hissedildiği bildirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkemizde olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "İran’ın Hoy kenti yakınlarında 6,1 deprem oldu. Aynı bölgede yakında 5.9 deprem olmuştu. Bu bölge doğrultu atımlı faylarla kesilmiş durumda (Başkale, Salmas, Çaldıran , vb Fay zonlar). Şu anda pek bilinmez ama inşallah zaiyat yoktur. Geçmiş olsun" uyarısında bulundu.