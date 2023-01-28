İsveç'ten NATO üyelik sürecini durdurma kararı
İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu. İsveç Dışişleri Bakanı, "Süreç geçici olarak durduruldu" açıklamasında bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu.
Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.
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