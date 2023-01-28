İsveç'ten NATO üyelik sürecini durdurma kararı

İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu. İsveç Dışişleri Bakanı, "Süreç geçici olarak durduruldu" açıklamasında bulundu.

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İsveç'ten NATO üyelik sürecini durdurma kararı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.

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