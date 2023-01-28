Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıda rejimin sorumluluğu ortaya kondu

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı'nın 2018'de Esad rejiminin Douma'da kimyasal silah kullandığı yönündeki raporuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Soruşturma ve Tespit Ekibi, açıkladığı üçüncü raporunda, 7 Nisan 2018 tarihinde Douma’da vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunun bulunduğu ortaya konulmuştur.

Türkiye, BM ve KSYT başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem