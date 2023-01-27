Paludan: İsveç NATO'ya girene kadar her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında geçen hafta Kuran’ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’dan yeni açıklama geldi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, Paludan, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağını açıkladı.

Paludan şunları kaydetti:

"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu ilan edeceğim. Madem İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemiyor, bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmem gerekiyor."

Paludan bugün Kopenhag'da Türk büyükelçiliği dışında, biri cami yakınında ve biri Rusya büyükelçiliği yakınında olmak üzere üç yerde Kuran yakmayı planlıyor.

İsveç'in aksine, Paludan'ın Danimarka'da izne ihtiyacı yok.

Ancak bir eylemi gerçekleştirmeden 24 saat önce yetkililere Haber vermesi gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem