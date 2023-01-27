Djokovic'in babası Putin bayrağı taşıdı, Avustralya Açık'ta kriz yarattı

Yıldız tenisçi Novak Djokovic'in babasının Melbourne'de Rusya yanlısı bir eylemde Putin bayrağı taşıması tepki çekti

Djokovic'in babası Putin bayrağı taşıdı, Avustralya Açık'ta kriz yarattı

GERÇEK GÜNDEM - Sırp tenisçi Novak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic'in Avustralya Açık'ta katıldığı Rusya yanlısı gösteri ve giydiği tişört kriz yarattı.

Youtube'da bilinen bir Putin destekçisinin yayınladığı videoda, turnuvayı takip etmek için Avustralya'da bulunan baba Djokovic'ın Melbourne'deki Rod Laver Arena'nın önünde düzenlenen gösteriye katıldığı görülüyor.

Görüntülerde, Srdjan Djokovic'in üzerinde Z sembolü olan bir tişört giydiği ve Putin resimli bir Rus bayrağını taşıdığı görülüyor.

Gelen tepkiler üzerine CNN'e bir açıklama yapan Avustralya Açık sözcüsü, oyuncuların ve ekiplerinin turnuvanın bayrak ve sembol politikasına ilişkin uyarıldıklarını söyledi.

Sözcü, güvenlik güçleriyle yakın bir biçimde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Srdjan Djokovic ise Melbourne sadece oğlunu desteklemek için geldiğini ve bu şekilde gündem yaratma niyeti olmadığını belirtti.

Baba Djokovic, "Ailem savaşın tüm dehşetini yaşadı, sadece barış diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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