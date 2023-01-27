Şizofren kadın 4 yıl sonra dairesinde ölü bulundu: Günlüğüne son yazdıkları yürek burktu

Laura Winham isimli şizofreni hastası kadın İngiltere Woking'de bulunan belediyeye ait konutlarda yaşıyordu. Şizofreni hastası talihsiz kadının cesedi neredeyse mumyalanmış iskelet halinde evinde bulundu.

3.5 YILDIR KONTROL EDEN OLMAMIŞ

Laura Winham ölmeden kısa bir süre önce günlüğüne 'Yardıma ihtiyacım var' yazmıştı. Belediyenin sosyal hizmetlere ait dairesinde kalan Laura Winham'ın hiçbir sağlık ekibi tarafından 3.5 yıldır kontrol edilmediği ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Winham'ın ailesi de talihsiz kadının şizofreni hastalığı nedeniyle kendisine zarar vermemesi için istemeden de olsa ondan uzak duruyordu. Ancak kendisinden en son 2017 yılında haber alan annesi ve ağabeyi 2021 yılının Mayıs ayında polise müracaat etti. Aile Laura Winham'ın Woking'de bulunan dairesine polisin zorla girmesini istedi.

KASIM 2017 YILINDA ÖLMÜŞ!

Şizofreni hastası kadının dairesine giren polis korkunç manzara ile karşılaştı. Kendisinden haber alınamayan talihsiz kadının cesedi neredeyse mumyalaşmış iskelet haline gelmişti. Laura Winham'ın yapılan incelemelere göre Kasım 2017 yılından beri evinde ölü halde yattığı tahmin ediliyor.

Laura Winham'ın ailesi ise sosyal hizmetlerden ve kızlarını kontrol etmeyen sağlık ekiplerinden şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Laura Winham'ın ablası Nicky, "Her zaman profesyonel bir yardımla Laura'nın daha iyi olacağını ve bir gün iletişimimizin devam edeceğini umuyorduk. Onu ölü bulacağımıza bir an bile inanmıyorduk" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ AYAĞINI GÖRDÜ VE...

Mayıs 2021 yılında Laura Winham'ın erkek kardeşi ve annesi onunla tekrar iletişim kurmak için evine gitti. Posta kutusundan içeri bakan Laura Winham'ın kardeşi ayak benzeri bir şey görünce polise haber verdi. İçeri giren memurlar, "mumyalanmış ve neredeyse iskelet haline gelmiş" Laura Winham'ın cesediyle karşılaştı.

Laura Winham'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇLİK YILLARINDAN BERİ SORUN YAŞIYORDU

Laura Winham omurga eğriliğine neden olan Goldenhar Sendromu hastasıydı. 18 yaşında kalp ameliyatı geçiren Laura Winham gençlık yıllarından beri akıl sağlığı sorunları yaşıyordu. Tedavisinin ardından belediye sosyal konutlarında yaşayan Laura Winham'ın 2019 yılında 2 yıldır bakanlığın mektuplarına yanıt vermediği için Engelli Yaşam Ödeneğinin durduğu öğrenildi. En son 2017'de kendisini ziyaret eden polis memurları sosyal hizmetlere Laura Winham'ın kendisini ihmal ettiğini ve çok az yemek yediğini bildirdi.

Ancak sosyal hizmet görevlileri Laura Winham'ı bir kez bile ziyarete gitmedi. Şizofreni hastası kadının en son günlüğüne "Yardıma ihtiyacım var" yazdığı görüldü.