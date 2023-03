Lynyrd Skynyrd'in kurucularından, gitarist Gary Rossington hayatını kaybetti

ABD'li rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın kurucu ekipten kalan son üyesi, gitarist Gary Rossington 71 yaşında yaşama veda etti.

Grubun 1974 hiti "Sweet Home Alabama"nın söz yazarlarından biri olan Rossington, 1977 yılında grup arkadaşlarından birkaçının ölümüne neden olan uçak kazasından kurtulanlar arasında yer alıyordu.

Rossington, son yıllarda kalp sorunları yaşamasına rağmen şubat ayına kadar sahneye çıkıyordu.

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Kardeşimiz, arkadaşımız, aile üyemiz, söz yazarı ve gitarist Gary Rossington'ı bugün kaybettiğimizi en derin üzüntülerimizle belirtmek isteriz. Gary, şimdi cennette Skynyrd kardeşleri ve ailesiyle birlikte ve her zaman yaptığı gibi güzel çalıyor" denildi.

2021 yılında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Rossington'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

1951'de Florida'da doğan Rossington, 1964'te davulcu Bob Burns ve basçı Larry Junstrom ile birlikte Lynyrd Skynyrd'ın ilk hali olan Me, You, and Him grubunu kurdu. Aynı yıl şarkıcı Ronnie Van Zant gruba dahil olmasının ardından grubun adı Lynyrd Skynyrd olarak değiştirildi.

Rossington, "Sweet Home Alabama"nın dışında grubun sevilen şarkıları "I Ain't The One", "Things Goin' On", "Don't Sor Me No Questions" ve "Gimme Back My Bullets" da ortak yazarıydı.