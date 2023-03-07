BM Genel Sekreteri: Cinsiyet eşitliğinin sağlanması 300 yıl uzakta

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden önce BM Genel Kurulu'na bir konuşma yapan Guterres, "Cinsiyet eşitliği giderek uzaklaşıyor. Mevcut gidişatta BM Kadın Birimi eşitliğin sağlanmasının 300 yıl uzakta olduğunu öngörüyor" ifadelerini kullandı

"Dünyanın her yerinde kadınlar suistimal ve tehdit ediliyor, saygısızlığa uğruyorlar" diyen Guterres; annelerin ölüm oranına, okullardan alınan kız sayısına ve zorla evlendirilen çocukların çokluğuna dikkat çekti.

Guterres, "Yüz yıllarda kazanılmış ilerleme gözlerimizin önünde yok oluyor" diye konuştu.

Konuşmasında direkt olarak ülke ismi kullanmaktan kaçınan Guterres, "Birçok yerde kadınların cinsel ve üreme hakları geri yönde ittiriliyor, bazı ülkelerde ise okula giden kızlar kaçırılma veya saldırı riskiyle karşı karşıya" dedi.

Guterres, "Yıllardır devam eden ataerkillik, ayrımcılık ve zararlı önyargılar bilim ve teknoloji sektöründe ciddi bir cinsiyet ayrımı yarattı" dedi ve bu sektörden Nobel Ödülü kazananlarının sadece yüzde 3'ünün kadın olduğuna dikkat çekti.

Devlet, özel sektör ve sivil topluma bunlarla mücadele için "kolektif aksiyon" çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri, "Patriyarki karşı savaşta. Ama biz de mücadele ediyoruz" diye konuştu.