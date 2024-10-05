Londra'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü nedeniyle Filistin'e destek eylemi düzenledi. Protesto esnasında "Silah satışını durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun" sloganları atıldı.

Son Güncelleme:
Londra'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi

İsrail'in Filistin halkına yönelik dengesiz güç kullanmaya başladığı ve çatışmaların Ortadoğu'ya yayılma riskinin arttığı 7 Ekim 2023 saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla binlerce Filistin yanlısı, Londra'da yürüyüş düzenledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Filistin Dayanışma Kampanyası ve diğer grupların düzenlediği yürüyüş için katılımcılar Russell Meydanı'nda toplandı.

Filistin yanlıları, Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Whitehall Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında "Silah satışını durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun" sloganları atıldı.

Taksim'de Filistin İçin 'Soykırıma Son' YürüyüşüTaksim'de Filistin İçin 'Soykırıma Son' YürüyüşüGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin Londra
Son Güncelleme:
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor
ABD Başkanı Biden'dan Çin lideri Şi Cinping'e Tebrik Mesajı ABD Başkanı Biden'dan Çin lideri Şi Cinping'e Tebrik Mesajı
ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık İnsani Yardım ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık İnsani Yardım