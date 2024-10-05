Londra'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi

İsrail'in Filistin halkına yönelik dengesiz güç kullanmaya başladığı ve çatışmaların Ortadoğu'ya yayılma riskinin arttığı 7 Ekim 2023 saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla binlerce Filistin yanlısı, Londra'da yürüyüş düzenledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Filistin Dayanışma Kampanyası ve diğer grupların düzenlediği yürüyüş için katılımcılar Russell Meydanı'nda toplandı.

Filistin yanlıları, Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Whitehall Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında "Silah satışını durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun" sloganları atıldı.

Kaynak: ANKA