Taksim'de Filistin İçin 'Soykırıma Son' Yürüyüşü

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen STK ve siyasi partiler Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Saat 16.00 itibariyle başlayan eylemde, eylemciler Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma sloganları atarken; İsrail ve ABD’ye tepki gösterdi.

Eylemde, “Filistin’den denize özgür Filistin”, “Yaşasın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi”, “Filistin halkı yalnız değildir, Lübnan halkı yalnız değildir”, “Yaşasın küresel intifada”, “Katil İsrail işbirlikçi ABD”, "Kahrolsun Siyonist İsrail rejimi", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Lübnan'ın hesabı sorulacak" sloganları atıldı.

Eylemciler, döviz ve pankartlarla da Filistin’le dayanışma mesajlarını taşıyor.

Saat 16.00 itibariyle Taksim’de başlayan eylemde, göstericiler Gümüşsuyu üzerinden Dolmabahçe’ye yürüdü.

Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kendi toprağında özgürce yaşama hakkı için 100 yılı aşkındır mücadele eden Filistin halkının direniş tarihinde ırkçı, sömürgeci Siyonist rejime karşı zafer umudunun bir ifadesi olan Aksa Tufanı hamlesinin 1. yılındayız.

Bu hamlenin akabinde işgal rejimi, Filistin halkının tamamını hedef alan bir soykırıma girişti. Bu soykırım saldırısında şu ana dek 130.000’den fazla Filistinli öldürüldü, yaralandı veya kayboldu.

Savaş suçlarının açıkça işlendiği, hastanelerin, okulların ve tüm yaşamsal altyapının hedef alındığı, 2 milyon insanın kuşatılarak açlığa mahkûm edildiği bu soykırım bir yılını doldururken Filistin toprağının özgürleşmesi ve Filistin halkının toprağına geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm tarihsel haklarına kavuşması için yürüttüğü meşru direnişle dayanışmanın sesini yükseltmek ve işgal devletinin ve ortaklarının da suçlarına karşılık hesap vermesi için yeniden meydanlardayız."

Kaynak: Gerçek Gündem