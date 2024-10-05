Batman’da Ele Geçirildi! 12 Kilogram

Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek bir evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 12 kilogram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Batman’da Ele Geçirildi! 12 Kilogram

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kozluk İlçesine bağlı Tosunpınar Köyü Çeşmebaşı Mevkinde bir şahsın evinde, ev ve kullanımında bulunan tarlada yapılan aramada 12 kg Kubar Esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aramada göz altına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor
Feci Kaza! Tırlar Alev Alev Yandı Feci Kaza! Tırlar Alev Alev Yandı
Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı! Çalışmalar Sürüyor Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı! Çalışmalar Sürüyor