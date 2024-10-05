Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı! Çalışmalar Sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde anız yakılması sonucu çıktığı öne sürülen zeytinlik yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı! Çalışmalar Sürüyor

Yangın, Efeler ilçesi Ambarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerinin üst tarafında yer alan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklarla da havadan alevlere müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Sarıyer Börekçisi'nde Skandal: 'Kara Liste'ye Girdi! Kıyma Diye Bakın Neler Yedirmişler Sarıyer Börekçisi'nde Skandal: 'Kara Liste'ye Girdi
Feci Kaza! Tırlar Alev Alev Yandı Feci Kaza! Tırlar Alev Alev Yandı
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu