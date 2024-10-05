ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık İnsani Yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenlere yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Blinken, yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardımın, Lübnan içinde yerinden edilen kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Bu yardımın Suriye'ye kaçanlara da destek olacağını ifade eden Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) bu yardımın 11,5 milyon dolarlık kısmını halihazırda yaptığını belirtti.

Bakan Blinken, bu yardımın USAID ve Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Blinken, ABD'nin, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlı olduğunu belirterek, diğer bağışçıları da insani ihtiyaçlara katkıda bulunmaları için kendilerine katılmaya çağırdı.

Kaynak: AA