Kremlin doğruladı: Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar devam ederken; Rus şirketlerinin dünyaya açılan finans kapısı Türk bankalarıydı. Rus basını, Türk bankalarının Rus şirketlere ait hesapları kapatmaya başladığını duyurdu, Kremlin Sözcüsü Peskov haberi doğruladı.

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Kremlin doğruladı: Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş devam ediyor. ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımlarına devam ederken; NATO üyesi olan ve Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye de yaptırımların delinmemesi konusunda baskı uyguluyor.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, ABD, F-16 satışında adım attı, Ankara’ya yönelik uygulanan silah ambargoları da kaldırılmaya başlandı.

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TÜRK BANKALARINDAKİ RUS HESAPLARI DONDURULDU MU?

Bugün Rus basınında, Türkiye’deki bankaların Rus şirketlere ait hesapları kapatmaya başladığı ileri sürüldü.

Türkrus sitesinde yer alan habere göre; Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rus şirketlerinin Türkiye'deki banka hesaplarıyla ilgili yaşanan ve Rus basının gündemine bir kez daha taşınan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

Günlük basın brifinginde Peskov'a, Vedomosti gazetesinin bu sabah yayınladığı "Türkiye'deki bankalar Rus şirketlerin hesaplarını kapatmaya başladı" haberi soruldu.

Kremlin doğruladı: Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı - Resim : 2

PESKOV: SORUNU BİLİYORUZ, TÜRK ORTAKLARIMIZLA DİYALOG HALİNDEYİZ

Peskov Kremlin'in Türk bankalarındaki kişi ve şirketlerin sorunlarından haberdar olup olmadığı sorulduğunda, "Evet biliyoruz. Türk ortaklarımız ve meslektaşlarımızla aktif bir diyalog halindeyiz ve bu sorunları tartışıyoruz" dedi.

“ABD’NİN BASKILARINDAN KAYNAKLANIYOR”

Peskov, "Bunlara neyin sebep olduğu açık. Bunlar, her şeyden önce ABD temsilcilerinin Türkiye ve mali şirketler de dahil olmak üzere Türk şirketlerine uyguladığı eşi benzeri görülmemiş, açık ve agresif baskılardan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kremlin sözcüsüne göre, bu sorunun aşılması için Türk tarafıyla “aktif bir diyalog” yürütülüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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