"İsveç" teklifi Komisyondan geçti, ABD'den yanıt geldi: Biden'ın F-16 satışına olan desteği sürüyor

ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay veren teklifin TBMM'de komisyonda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

"İsveç" teklifi Komisyondan geçti, ABD'den yanıt geldi: Biden'ın F-16 satışına olan desteği sürüyor

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına olan açık desteğinin sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı "son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını" kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir" ifadelerine yer verildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye F-16 savaş uçağı satışına ilişkin ABD Kongresi'ne resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da ifade etti.

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif komisyonda kabul edildiİsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif komisyonda kabul edildiGüncel

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