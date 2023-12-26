İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif komisyonda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife , AKP, MHP ve CHP vekillerince "kabul" oyu verilirken, İYİ Parti ve Saadet Partisi "ret" oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı

Teklifin görüşmeleri sırasında bilgilendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç’in olumlu adımlar attığını, talep edilen tüm adımların hemen gerçekleşmesinin beklenmemesi gerektiğini ve bunun bir süreç olduğunu söyledi. İsveç’in kimsenin hayal bile edemeyeceği mevzuat değişikliklerini hayata geçirdiğini ifade eden Akçapar, mevzuat değişikliklerinin uygulamaya yansımasının takipçisi olduklarını ifade etti.

MHP'Lİ VEKİL 5 GÜN ÖNCE "GİREMEZ" DEMİŞTİ

Teklifin komisyona getirilmesinden 5 gün önce TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe görüşmeleri esnasında söz alan MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in İsveç hakkında sözleri dikkati çekmişti.

Özdemir, şunları kaydetmişti:

"ABD yönetiminin F-16 satışı konusunda ısrarla kendi senatosunu adres göstermesi ve bu yolda yakışıksız tutumlarla oyalama taktiklerine girmesi, Türkiye'ye yapılan bir saygısızlıktır. Gazze'de çocuklar ve bebekler hunharca İsrail terörünün kurbanı olurken Tel Aviv'e gidip 'Bir Yahudi olarak buraya geldim.' ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı ve mensubu olduğu yönetim anlayışı, Müslüman Türk'ün çelikleşmiş iradesinin ne anlama geldiği mesajını çok açık bir şekilde almalıdır.

Gazi Meclisimiz milli hak ve menfaatlerimizin korunması hususunda, hükümetimizin geliştirdiği ve geliştireceği tüm tedbir ve tavırların arkasındadır. Hiç kimse, özellikle de okyanus ötesinden bakarak Türkiye'yi yorumlamaya çalışanlar, milletimizin iradesinin tecelligahı TBMM'nin duruşunu hafife alma hatasına düşmemelidir.

ABD yönetimi ve Senatosu, Gazi Meclisimiz ile eşzamanlı adım atmadıkça, bizim nazarımızda İsveç, deve iğne deliğinden geçinceye kadar NATO'ya üye olamayacaktır.”