Fransa'da öğretmenler greve gitti

Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenlerinin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle bugün greve gittiği bildirildi.

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Fransa'da öğretmenler greve gitti

Fransa ulusal basınında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris ve birçok kentte öğretmenler greve gitti.

Sendikalar Aralık 2023'ten bu yana maaşları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunurken, Eğitim Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın devlet okullarına yönelik eleştirel açıklamaları öğretmenlerden tepki topladı.

Eğitim Bakanı'nın açıklamaları ile yaptıkları işin değersiz gösterildiğini düşünen öğretmenler, hükümete tepki gösterdi.

Eğitim sendikası FSU-SNUİpp'nin greve katılım oranını Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak öngördüğü bildirildi. Ülke genelinde bugün ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yüzde 40'ının greve gitmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Fransa'da 4 eğitim sendikası tarafından Aralık 2023'te ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylemler başlatılmıştı. Tartışmalar, Bakan Oudea-Castera'nın devlet okullarında derslerin öğretmensiz geçtiğini, bu nedenle çocuklarını Paris'te özel okula gönderdiğini açıklamasının ardından daha da artmıştı.

Kaynak: AA

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