Malvarlığını açıkladı: Çeyrek asırdır Rusya'yı yöneten Putin'in dikkat çeken arabaları

BANKA HESAPLARI VE EVİ

Putin'in toplam 10 banka hesabında 54,4 milyon ruble mevduatı var. Putin ayrıca PJSC Bank St. Petersburg'da 230 adet hisse sahibi.

Rus lider ayrıca St. Petersburg'da süresiz kullanım hakkında sahip olduğu 153,7 metrekarelik bir daire ve bir araçlı park yeri beyan etti.

Putin’in sahip olduğu mülkler arasında St. Petersburg'da 77 metrekarelik bir daire ve 18 metrekarelik bir garaj da yer alıyor.