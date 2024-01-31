Malvarlığını açıkladı: Çeyrek asırdır Rusya'yı yöneten Putin'in dikkat çeken arabaları
Dünyanın en güçlü siyasetçilerinden biri olan Vladimir Putin, Mart ayındaki seçimler için malvarlığını açıkladı. 1999'dan bu yana Rusya'yı yöneten Putin, bankadaki hesaplarında sahip olduğu ev ve garaja kadar tüm birikimlerini sıraladı. Listede yer alan arabalar dikkat çekti.
Dünyanın en uzun süre iktidarda kalan siyasetçilerinden olan Vladimir Putin, Mart ayında yapılacak seçimlerden yeniden aday olacak. 1999’da başbakan olarak ülkesini yönetmeye başlayan Putin, dünyanın en güçlü politikacılarından birisi.
Türkrus’ta yer alan habere göre; Mart seçiminde yeniden başkan adayı olan Vladimir Putin son altı yıllık gelirini açıkladı. Putin'in sunduğu deklarasyon Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlandı.
YAŞLILIK AYLIĞI DA ALIYOR
Belgeye göre Putin 2017'den 2022'ye kadar 67,5 milyon rubleden (yaklaşık 300 bin dolar) fazla gelir elde etti. Putin, gelir kaynaklarını maaş, asker emeklisi aylığı, banka mevduatı ve menkul kıymetlerin yanı sıra mülk satışı olarak belirtti.
Ayrıca geçen yıl 70 yaşına basan Rus lider, yasalar uyarınca "yaşlılık aylığı" da alıyor.
BANKA HESAPLARI VE EVİ
Putin'in toplam 10 banka hesabında 54,4 milyon ruble mevduatı var. Putin ayrıca PJSC Bank St. Petersburg'da 230 adet hisse sahibi.
Rus lider ayrıca St. Petersburg'da süresiz kullanım hakkında sahip olduğu 153,7 metrekarelik bir daire ve bir araçlı park yeri beyan etti.
Putin’in sahip olduğu mülkler arasında St. Petersburg'da 77 metrekarelik bir daire ve 18 metrekarelik bir garaj da yer alıyor.
Ayrıca Putin'in üç arabası var: 1960 model GAZ M21
1965 model GAZ M21
2000 model Niva
Listede 1987'de üretilen Skif marka araç römorku da bulunuyor.